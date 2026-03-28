Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, farklı illerde çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan A.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin Mersin’e gittiği tespit edildi. Bunun üzerine emniyet ve jandarma ekipleri koordineli şekilde harekete geçti.

Bağ evinde yakalandı

Düzenlenen operasyon kapsamında firari hükümlü, Toroslar ilçesinde bulunan bir bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan toplam 29 yıl 9 ay hapis cezası bulunan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.