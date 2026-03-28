İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir haftalık operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 99 şüpheli gözaltına alındı.
Tutuklama ve serbest bırakılma
Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 37 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Ekiplerin sürdürdüğü çalışmaların, suç oranlarının düşürülmesine ve kamu güvenliğinin sağlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
