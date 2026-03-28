T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yayımladığı resmi basın duyurusunda, Sözcü Gazetesi tarafından servis edilen “Şimşek’in ortağı Çamlıbel’i 4 milyara delecek” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, “Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in Bakanlık görevinin olmadığı 2021 yılında Londra’da sadece 163 metrekarelik bir dairenin tadilatı için oluşturulan şirket ortaklığının, şahsın aldığı her ihaleyle ilişkilendirilerek ‘Bakanın ortağı’ şeklinde sunulması bilinçli bir karalama çabasıdır” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık ayrıca, daha önce defalarca açıklanan konu üzerinden Şimşek’in ismi ve fotoğraflarının kullanılarak kamuoyunu yanıltma amacı güdüldüğünü belirtti ve haberle ilgili tüm hukuki hakların kullanılacağını duyurdu.

Basın Duyurusu - 28 Mart 2026