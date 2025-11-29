Bakanlık, NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ve KURTARMA-12 römorkörü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan yangın ihbarı sonrası gemide bulunan 25 personel, güvenli şekilde tahliye edilerek Kandıra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

BİLGİLENDİRME‼️



Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında patlama ve yangın meydana gelen KAIROS isimli gemide devam eden yangına, NENE HATUN Acil Müdahale Gemimiz ve KURTARMA-12 Römorkörümüz ile @kiyiemniyet’e bağlı ekiplerimiz müdahale etmeye devam etmektedir.… pic.twitter.com/gx7iG5Rc5F — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) November 28, 2025