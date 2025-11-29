Bakanlık, NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi ve KURTARMA-12 römorkörü ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesinin devam ettiğini duyurdu.

Öte yandan yangın ihbarı sonrası gemide bulunan 25 personel, güvenli şekilde tahliye edilerek Kandıra Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Ekiplerin bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor.

Muhabir: HABER MERKEZİ