Bakan Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nde (KGM) düzenlenen '76'ncı Geleneksel Bölge Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve KGM bölge müdürleri de yer aldı. Bakan Uraloğlu, 34 yıl kesintisiz bir şekilde hizmet verdiği Karayolları teşkilatının geleneksel bölge müdürleri toplantılarına defalarca katıldığını belirterek, 'Son 3 yıldır da bakan olarak katılıyorum. Ama bu yılki toplantımız, 30 bin kilometre sınırını aşmış olmanın tarihi gururuyla çok daha anlamlı, çok daha özel bir yere sahip. Yıllar geçse de bu salonda sizlerle bir araya geldiğim her an, ilk günkü heyecanımı, aynı ideallerimi ve aynı Karayolcu sevdasını içimde taşıdığımı hissediyorum. Yol, bir ülkenin geleceğini şekillendiren en temel medeniyet araçlarındandır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Yol medeniyettir' vizyonuyla; denizleri, dağları, ovaları aşarak, vatanımıza ve milletimize kar kış demeden hizmet sunmayı kendimize görev edindik' diye konuştu.

'HAYATINI KAYBEDEN KİŞİ SAYISINI YÜZDE 81 AZALTTIK'

Bu yılın başında 30 bin kilometre bölünmüş yol eşiğinin aşıldığını ve 6 bin 101 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağının 30 bin 51 kilometreye çıkarıldığını dile getiren Bakan Uraloğlu, 'Bu tarihi başarıyı Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle kutladık. Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla bağlı iken, bugün tam 77 ilimizi bu imkanla buluşturduk. Köprü ve viyadük uzunluğumuzu 311 kilometreden 821 kilometreye, tünel uzunluğumuzu 50 kilometreden 856 kilometreye çıkardık. Sadece geçen sene 57 kilometre tünel inşa ettik. Bugün bölünmüş yollarımızın uzunluğu ülkemizin yol ağının yüzde 44'ünü oluşturmasına rağmen, bütün yol ağımızda hareket eden trafiğin yüzde 83'üne hizmet sunuyor. Bölünmüş yol yatırımlarımızla trafik güvenliğini, seyahat hızını ve konforunu artırdığımız gibi trafik kazalarındaki ölüm oranı oranlarında da büyük düşüş sağladı. 100 milyon taşıt-kilometre başına hayatını kaybeden kişi sayısını yüzde 81 azalttık. 6,55 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçtik. Yollarımızda seyreden araçların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirdik. 2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken şehirler arasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Yeni yol yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 34 milyon yaklaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıktı. Bu, bölünmüş yollarımızın her 2 dakikadan birini tasarruf ettirdiği anlamına geliyor' diye konuştu.

'HER YIL 405 MİLYAR LİRALIK EKONOMİK FAYDA ÜLKEMİZE GERİ DÖNÜYOR'

Bölünmüş yollara yapılan yatırımın, her yılı kazanca dönüşen güçlü bir değer olduğunu söyleyen Uraloğlu, 'Zaman ve akaryakıttan sağlanan tasarruf, her yıl toplamda 405 milyar liralık bir ekonomik fayda olarak ülkemize geri dönüyor. Bu her yıl kullandığımız ödeneğin çok üzerinde bir rakam. İnşallah yeni hedeflerimiz doğrultusunda da bölünmüş yol ağımızı önce 31 bin 250 kilometreye, ardından 38 bin kilometrenin üzerine; otoyol ağımızı ise ilk etapta 4 bin 330 kilometreye ulaştırmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

Geleceğin ulaşım sistemlerinde entegrasyonu merkeze koyarak Türkiye'yi daha ileriye taşıyacak politikaları akıllı ulaşım sistemleriyle donatan yeni bir ulaşım çağı başlattıklarını söyleyen Uraloğlu, 'Geçtiğimiz haftalarda Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında 40 kilometrelik koridorda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulamasını hayata geçirdik. Bu uygulamadan sonraki hamleyi de Ankara Çevre Otoyolu'nda daha gelişmiş düzeyde atacağız' dedi. (DHA)