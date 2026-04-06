Kaza, öğle saatlerinde Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Antalya'dan Alanya yönüne giden A.A. (39) idaresindeki 07 AYC 586 plakalı vinç, yolun sağından ana yola çıkan Rusya uyruklu Natalia Vorobeva yönetimindeki 07 MC 5703 plakalı elektrikli üç tekerlekli motosikletle çarpıştı. Kazada Vorobeva ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vorobeva, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Natalia Vorobeva, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Vinç sürücüsü A.A. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.