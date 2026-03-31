Olay, saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Giriş kattaki dairede yalnız yaşayan Hüseyin Özdemir'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polisler, Özdemir'i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

KALP RAHATSIZLIĞI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Polis ekipleri evde ve çevresinde inceleme yaparken, olay yeri inceleme ekipleri de dairede detaylı çalışma gerçekleştirdi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan, Özdemir'in kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)