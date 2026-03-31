Merakla beklenen “Delikanlı” dizisi, yakında ekranlara çıkıyor. Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün yönetmenliğini üstlendiği, Aybike Ertürk’ün kaleme aldığı OGM Pictures imzalı dizinin yayın tarihi netleşti.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, dizinin ilk bölümü 6 Nisan Pazartesi akşamı Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Başlangıçta pazartesi günü yayınlanması planlanan proje, artık resmi olarak bu tarihte ekrana gelecek.

Uzun süredir Pazartesileri zirvede yerini koruyan Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'e güçlü bir rakip geldiği konuşuluyor.