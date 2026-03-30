Son dönemde müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Blok3, bu kez özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından ilişkilerle ilgili beklentilerini paylaşan rapçi, kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Daha önce Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı ilişkiyle konuşulan Blok3’ün adı; İrem Haznedar, Cemre Baysel ve Danla Bilic ile de anılmış, magazin gündeminde sıkça yer bulmuştu.

Kriterlerini Tek Tek Sıraladı

Blok3, yaptığı paylaşımda müstakbel sevgilisinde aradığı özellikleri şu şekilde sıraladı: iyi yemek yapması, başka bir ülkede yaşamaması, kendi izni olmadan arkadaşlarıyla plan yapmaması, futbola fazla ilgi duymaması, hesap ödememesi, güzel gülümsemesi ve fazla laubali olmaması.

Sosyal Medya İkiye Bölündü

Ünlü rapçinin açıklamaları sosyal medyada farklı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar bu ifadeleri “kişisel tercih” olarak değerlendirirken, bazıları ise kriterleri fazla kuralcı ve tartışmalı buldu.