“Yeraltı” dizisi, çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Deniz Can Aktaş, Uraz Kaygılaroğlu ve Devrim Özkan gibi isimleri bir araya getiren NOW ve Medyapım ortak yapımı dizide, her hafta tansiyon giderek yükseliyor.

Murat Öztürk’ün yönetmenliğini üstlendiği, Berna Aruz’un kaleme aldığı dizinin bu haftaki finalinde izleyicileri çok sarsıcı bir ayrılık bekliyor. Sürpriz bir kadın oyuncunun projeye veda edeceği belirtilirken, hangi karakterin ölerek hikâyeden ayrılacağı merak konusu oldu.