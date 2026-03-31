Komisyondan geçen yasa taslağına göre, boğazdan geçen petrol tankerleri ve ticari gemilerden sefer başına yaklaşık 2 milyon dolar geçiş ücreti alınması planlanıyor. Ücretlerin, İran’ın ulusal para birimi olan riyal üzerinden tahsil edilmesi öngörülüyor.
Tasarıda dikkat çeken diğer maddeler ise şöyle:
- ABD ve İsrail bağlantılı gemilere geçiş yasağı getirilmesi
- İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin gemilerine izin verilmemesi
- Boğaz güvenliğinde İran silahlı kuvvetlerinin yetkilerinin artırılması
- Deniz taşımacılığı güvenliği ve çevresel düzenlemelerin sıkılaştırılması
- Umman ile hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi
Yasa Süreci Devam Ediyor
Tasarı henüz yürürlüğe girmiş değil. Yasalaşması için şu aşamalardan geçmesi gerekiyor:
- İran Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmesi
- Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması
- Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması
Küresel Etkileri Ne Olabilir?
Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bu nedenle olası bir geçiş ücreti uygulaması:
- Petrol fiyatlarında artış
- Küresel lojistik maliyetlerinde yükseliş
- Enerji arz güvenliğinde yeni riskler
gibi önemli sonuçlar doğurabilir.
Uzmanlar, tasarının yasalaşması halinde sadece bölgesel değil, küresel ekonomik dengeler üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor.