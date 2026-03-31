Komisyondan geçen yasa taslağına göre, boğazdan geçen petrol tankerleri ve ticari gemilerden sefer başına yaklaşık 2 milyon dolar geçiş ücreti alınması planlanıyor. Ücretlerin, İran’ın ulusal para birimi olan riyal üzerinden tahsil edilmesi öngörülüyor.

Tasarıda dikkat çeken diğer maddeler ise şöyle:

ABD ve İsrail bağlantılı gemilere geçiş yasağı getirilmesi

İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlara katılan ülkelerin gemilerine izin verilmemesi

Boğaz güvenliğinde İran silahlı kuvvetlerinin yetkilerinin artırılması

Deniz taşımacılığı güvenliği ve çevresel düzenlemelerin sıkılaştırılması

Umman ile hukuki iş birliğinin güçlendirilmesi

Yasa Süreci Devam Ediyor

Tasarı henüz yürürlüğe girmiş değil. Yasalaşması için şu aşamalardan geçmesi gerekiyor:

İran Meclisi Genel Kurulu’nda kabul edilmesi Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması

Küresel Etkileri Ne Olabilir?

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği kritik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Bu nedenle olası bir geçiş ücreti uygulaması:

Petrol fiyatlarında artış

Küresel lojistik maliyetlerinde yükseliş

Enerji arz güvenliğinde yeni riskler

gibi önemli sonuçlar doğurabilir.

Uzmanlar, tasarının yasalaşması halinde sadece bölgesel değil, küresel ekonomik dengeler üzerinde de ciddi etkiler yaratabileceğini değerlendiriyor.