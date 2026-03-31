Müslüm Gürses Hologramıyla Türk Telekom Gala’sında Sahnede

Etkinlikte, 5G’nin ultra düşük gecikme, yüksek hız ve eş zamanlı bağlantı avantajlarını vurgulamak amacıyla, hayatını kaybeden Müslüm Gürses’in 5G tabanlı hologramı sahneye taşındı. Yapay zeka ile daha önce söylemediği yeni şarkıları seslendiren Gürses, rap sanatçısı Sefo ile düet yaptı.

5G, Türkiye’nin Dijital Vizyonunu Güçlendiriyor

Etkinliğe katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Bu tanıtım yalnızca bir teknoloji sunumu değil; Türkiye’nin vizyonunun güçlü bir ifadesidir. 5G, ekonomik kalkınmanın ve toplumsal refahın temel unsurlarından biridir” dedi. Sayan, 5G’nin otonom araçlar, uzaktan sağlık, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları gibi alanlarda yeni iş modellerine öncülük edeceğini de vurguladı.

Sayan ayrıca, 5G’nin yerli ve milli teknoloji hedefleri doğrultusunda Türkiye’de stratejik bir gelişim süreciyle hayata geçirildiğini belirtti. 3G ve 4.5G dönemlerinde sağlanan yerlilik oranlarının 5G’de %60 seviyesine yükseltildiğini ve uçtan uca yerli 5G altyapısı ile Türkiye’nin kendi haberleşme teknolojilerini geliştiren ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Türk Telekom CEO’su Şahin: 5G ile Dijital Liderlik Devam Edecek

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “5G sadece hız değil, sanayiden sağlığa, tarımdan ulaşıma kadar her alanda verimliliği artıracak stratejik bir sıçramadır. Türkiye’yi daha üretken, rekabetçi ve bağımsız bir dijital geleceğe taşıyacağız” dedi. Şahin, şirketin %61’i aşan fiber altyapısı ve LTE baz istasyonlarıyla 5G’ye hazır olduğunu ifade etti.

Şahin ayrıca, Türkiye’nin 81 ilinde en iyi 5G deneyimini sunmak için kapsamlı saha testleri, Ar-Ge çalışmaları ve avantajlı hizmetler hazırladıklarını belirtti. Etkinlikte ayrıca, Türkiye’nin ilk milli endüstriyel 5G şebekesi ve 5G tabanlı canlı maç yayınları gibi örneklerle 5G’nin yaşanan bir teknoloji olduğu vurgulandı.

5G ile Gelecek Daha Bağlantılı ve Verimli

Türk Telekom, 5G teknolojisi ile dijital ekonomiyi hız, kapasite ve inovasyon açısından üst seviyeye taşıyacak. “Herkes için 5G” anlayışıyla, yalnızca bağlantı değil, tüm ekonomik değer zincirinin dönüşümü hedefleniyor.

5G’nin Türkiye’deki lansmanı, hem telekom sektöründe hem de dijital dönüşüm alanında öncü bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve inovasyon odaklı stratejisi, Türkiye’yi dijitalleşmede lider bir ülke konumuna taşımayı hedefliyor.