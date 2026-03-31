Kaza, saat 07.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Kıran Mahallesi Ankara yolu üzerinde gerçekleşti. İstanbul’dan Ordu’ya seyir halinde olan Ünye Belediyesi’ne ait 52 AEE 917 plakalı otobüs, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilerek yan yattı.

Otobüste FRC 2026’dan Dönen Öğrenciler Vardı

Kaza yapan otobüsün, İstanbul’da düzenlenen FIRST Robotics Competition 2026 organizasyonundan dönen öğrencileri taşıdığı belirtildi. Otobüste Ünye Fen Lisesi öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi.

9 Öğrenci Yaralandı, 1’inin Durumu Ağır

Kazada sürücü Tuncay G. (39), yedek şoför Nusret Ö. (44) ile birlikte Ünye Fen Lisesi’nden 9 öğrenci yaralandı. Yaralanan öğrenciler arasında A.M.E. (16), E.K. (20), Z.B.K. (17), M.H.Ö. (17), E.S.Ş. (17), K.M.E. (15), İ.S.Ö. (16), A.T.K. (16) ve A.Z.Ö. (16) yer aldı. Ayrıca öğretmenler B.D. (64), F.S.M.C. (44), N.M.Ç. (49) ve Y.Ç. (44) tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yaralı öğrencilerden birinin kolunun koptuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların sağlık durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Kazanın kesin nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak. İlk belirlemelere göre kazanın, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.