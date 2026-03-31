Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde 23 Mart'ta meydana gelen olayda kaldırımda yürüyen biri bebek arabalı 3 kadın, mağaza önünde askıda sergilenen çocuk kıyafetlerinden seçtikleri takımları pazar arabasına koyarak uzaklaştı. Yaklaşık bin 500 lira değerindeki 4 bebek takımının çalındığı, ürünlerin yerinde olmadığı fark edilince ortaya çıktı. Kamera kayıtlarını inceleyen iş yeri sahiplerinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden Nazan A.'yı gözaltına aldı. Firuzköy Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği'ne teslim edilen şüphelinin, arkadaşlarıyla birlikte çaldığı 4 bebek takımı ele geçirilerek iş yeri sahiplerine teslim edildi. Öte yandan Nazan A.'nın başka bir iş yerinden de 5 litrelik 4 şişe ayçiçek yağı çaldığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.