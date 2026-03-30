Televizyon ekranlarında yayınlandığı dönemde geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sihirli Annem, yıllar sonra yeni bir projeyle yeniden gündemde. Serinin yeni filmi Sihirli Annem Periler Okulu için ilk afiş paylaşıldı.

Paylaşılan afişte dizinin sevilen karakterlerinin yanı sıra yeni isimlerin de yer alması dikkat çekti. Renkli ve fantastik detayların öne çıktığı afiş, özellikle eski izleyicilerde nostalji duygusu yarattı.

Yapımın bu kez sinema filmi olarak izleyiciyle buluşacak olması, projeye olan ilgiyi artırırken, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu. Filmle birlikte hikayenin farklı bir boyuta taşınacağı ve “Periler Okulu” temasıyla yeni karakterlerin öne çıkacağı görülüyor.

Filmin 15 Mayıs 2026 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Özellikle 2000’li yıllarda diziyi takip eden izleyiciler için yapımın güçlü bir nostalji etkisi yaratması öngörülüyor.