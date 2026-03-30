Milli Savunma Bakanlığı, Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmatla ilgili yazılı açıklama yaptı. Bakanlık, İran’dan ateşlendiği belirlenen mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

30 Mart 2026 tarihli basın açıklamasında, Türkiye’nin hava sahasına yönelen tehditlere karşı gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığı vurgulandı. Açıklamada, ülke topraklarına ve hava sahasına yönelik risklere karşı tereddütsüz şekilde karşılık verildiği ifade edildi.

Bakanlık ayrıca, bölgedeki tüm gelişmelerin milli güvenlik önceliği çerçevesinde yakından ve dikkatle takip edildiğini belirtti.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle paylaşıldı.