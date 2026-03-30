Ankara’da Mamak ve çevresinde toplu ulaşımı kullanan vatandaşları ilgilendiren önemli bir değişiklik yapıldı. EGO tarafından alınan kararla 460 numaralı Uyanış – Pınarbaşı – Sanatoryum Caddesi – Şehitler Metro İstasyonu hattının güzergahı yeniden düzenlendi.

Yeni düzenleme kapsamında hat, Şehit Hakan Turan Caddesi’ni de içine alacak şekilde genişletildi. Böylece bölgedeki mahalleler için metroya erişimin daha kolay hale gelmesi hedefleniyor.

Yetkililer, mevcut güzergah üzerinde özellikle kavşak noktalarında yaşanan trafik yoğunluğu ve beklemelerin bu değişiklikle azaltılacağını belirtiyor. Günlük ulaşımda zaman kaybının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Yeni güzergah 31 Mart 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Ankara’da bu hattı kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güzergah bilgisini kontrol etmeleri öneriliyor.