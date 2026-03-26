Türk sinemasının önemli isimlerinden Filiz Akın, vefatının birinci yılında Beyoğlu Sineması’nda düzenlenen etkinlikle anıldı. Anma programına Akın’ın eşi Sönmez Köksal da katıldı.

Etkinlikte konuşan Köksal, eşiyle geçirdiği yıllara değinerek, “Gecemiz gündüzümüz beraber geçiyordu. Büyük bir boşluk yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Beypazarı’ndaki evi müze olacak

Köksal, ayrıca Filiz Akın’ın doğup büyüdüğü Beypazarı’ndaki evin müzeye dönüştürüleceğini açıkladı.

Sanatçının anısını yaşatmayı amaçlayan proje kapsamında, evin kültürel bir mekân haline getirilmesi planlanıyor. Anma etkinliğinde, Akın’ın sinema kariyerine ve Yeşilçam’a bıraktığı izlere de vurgu yapıldı.