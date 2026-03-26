Dünyaca ünlü rock müzik grubu The Killers, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında düzenlenen geleneksel açılış şovunda sahne almaya hazırlanıyor.

Pepsi sponsorluğunda gerçekleştirilecek açılış gösterisi, 30 Mayıs’ta Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da, final karşılaşması öncesinde düzenlenecek.

İkonik şarkılar stadyumda yankılanacak

Grup, kariyerleri boyunca büyük ilgi gören parçalarını sahneye taşıyacak. Performansta, futbol dünyasında marş haline gelen Mr. Brightside başta olmak üzere birçok hit şarkının yer alması bekleniyor.

The Killers ve David Beckham aynı projede

Açılış şovunun tanıtımı kapsamında The Killers, futbol dünyasının önemli isimlerinden David Beckham ile birlikte kısa bir filmde rol aldı. Tanıtım filminde, ikilinin Budapeşte’deki finale yetişmek için yarıştığı sahneler yer aldı.

Pepsi sunumlu UEFA Şampiyonlar Ligi finali açılış şovu, sezonun en önemli futbol karşılaşması öncesinde dünya genelinde canlı olarak yayınlanacak.