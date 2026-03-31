Sonsöz Gazetesi Sümer Taşkıran'ın haberine göre;Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında trafik cezalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nakliyeci esnafının ciddi bir baskı altında olduğunu vurgulayan Kaya, “Uzun yolda ceza yemeden gitmek neredeyse imkânsız hale geldi. Şoförler hem yüksek cezalarla karşı karşıya kalıyor hem de ceza puanları nedeniyle ehliyetlerini kaybetme riski yaşıyor” dedi.

“KÜÇÜK AKSESUARLAR BİLE CEZA SEBEBİ”

Sahadan gelen şikayetleri aktaran Kaya, denetimlerin ölçüsüz hale geldiğini savunarak, “Aracın içine koydukları küçük aksesuarlardan dolayı bile ceza yiyen şoförler var. Bu insanlar şaşkın ve korku içinde. ‘Bir trafik polisi bizi durdursa kalp krizinden gideceğiz vekilim’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

“CEZA PUANLARI VE CEZA TUTARLARI YENİDEN DÜZENLENMELİ”

Nakliyecilik yapan şoförler için mevcut ceza sistemi ve puan uygulamasının sürdürülebilir olmadığını belirten Kaya, “Bu işi ticari yapan esnaf için ceza puanlarında yeni bir düzenleme şart. Trafik cezaları makul seviyelere çekilmeli. Aksi halde insanlar araçlarını satmak zorunda kalacaklarını söylüyor” dedi.

“GÜNLÜK SÜRÜŞ SÜRESİ 12 SAATE ÇIKARILMALI”

Mevcut düzenlemelere göre günlük araç kullanma süresinin 9 saatle sınırlı olduğunu hatırlatan Kaya, yükleme ve indirme süreçlerinde yaşanan zaman kaybına dikkat çekti. Kaya, “Bu süre 12 saate çıkarılmalı. Her 4 saatte bir dinlenme verilerek takograf sistemi buna göre yeniden düzenlenmeli” önerisinde bulundu.

“DİNLENME ALANLARI YETERSİZ”

Uzun yolda şoförlerin en temel ihtiyaçlarını karşılayacak alanların yetersiz olduğunu belirten Kaya, “Dinlenme alanları yok denecek kadar az. Birçok tesis bu arkadaşlarımızı kabul etmiyor. Şoförlerin temel ihtiyaçlarını giderebileceği alanlar oluşturulmalı” diye konuştu.

“VERGİ SİSTEMİ ADALETSİZ”

Nakliyeci esnafının vergi yüküne de değinen Kaya, mevcut sistemin adil olmadığını savundu. “Mazotu gider gösteriyor, araç masrafını gider gösteriyor ama evine yaptığı harcamayı, çocuğunun okul masrafını gider gösteremiyor. Cebine giren para üzerinden vergisini ödemeli” dedi.

“BORÇLAR NEDENİYLE HESAPLAR BLOKELİ”

Esnafın ekonomik olarak da büyük bir çıkmazda olduğunu belirten Kaya, “Vergi veSGK borçları nedeniyle birçok kişinin hesabı blokeli. İnsanlar hareket edemiyor. Bu şartlarda bu insanlar nasıl ayakta kalacak?” diye sordu.

“VATANDAŞIN CEBİNDEKİ PARAYA GÖZ DİKİLİYOR”

Açıklamasının devamında denetim yöntemlerine de tepki gösteren Kaya, “Yapay zekâyla ceza, dronla ceza, radarla ceza, kamerayla ceza, helikopterle ceza… Trafiğe çıkan vatandaşın cebindeki parayı alabilmek için tüm imkânlar seferber ediliyor. Hem ceza kesiliyor, hem ehliyet alınıyor, hem araç bağlanıyor” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİK SORUNLAR CEZAYLA ÇÖZÜLMEZ”

Kaya, açıklamasını ekonomik tabloya dikkat çekerek tamamladı: “Asgari ücretlinin 28 binlirayla, emeklinin 20 bin lirayla geçinemediği bir ortamda masa başında alınan kararlarla vatandaş perişan ediliyor. Bozulan ekonomi cezalarla düzeltilmeye çalışılıyor.”

“ACİL DÜZENLEME ÇAĞRISI”

CHP’li Kaya, trafik cezalarının sahadaki gerçekler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirterek, “Trafik cezalarının acilen yeniden ele alınmasını talep ediyoruz” çağrısında bulundu.