Hakan Fidan, bölgedeki artan gerilim kapsamında yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Fidan, İran, Pakistan ve Suriye dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirerek Orta Doğu’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

SURİYE VE LÜBNAN GÜNDEMİ



Bakan Fidan’ın, Esad Hasan Şeybani ile yaptığı görüşmede, bölgedeki savaşın etkileri ile Suriye ve Lübnan’daki son durum ele alındı. Görüşmede, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

İRAN VE PAKİSTAN İLE TEMAS



Diplomatik kaynaklara göre Fidan, ayrıca Abbas Arakçi ve Muhammad Ishaq Dar ile de telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgedeki çatışmalar ve iş birliği imkanları masaya yatırıldı.

DİPLOMASİ TRAFİĞİ YOĞUNLAŞTI



Peş peşe gerçekleştirilen temaslar, Türkiye’nin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve diplomatik çözüm arayışlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.