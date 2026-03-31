Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, Bakan Çiftçi’ye yeni görevinden dolayı hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Ziyarette Dursun Özbek’e, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve Başkan Başdanışmanı Özkan Tamirak da eşlik etti.

Görüşme sırasında Özbek, Bakan Çiftçi’ye memleketi Konya’nın plaka kodu olan 42 numaralı Galatasaray formasını hediye etti.



Ziyaretin karşılıklı iyi dileklerin iletildiği samimi bir atmosferde gerçekleştiği öğrenildi.