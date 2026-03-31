Özgür Özel, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutuna yönelik insansız hava aracı saldırısı sonrası bir mektup göndererek geçmiş olsun dileklerini iletti.

SALDIRIYA KINAMA


CHP’den yapılan açıklamaya göre Özel, mektubunda saldırıyı “büyük bir üzüntü ve endişeyle” öğrendiğini belirterek, olayı şiddetle kınadı.

“BÖLGESEL İSTİKRARI HEDEF ALIYOR”


Özel, söz konusu saldırının yalnızca bireysel bir hedefe değil, aynı zamanda bölgesel istikrara yönelik bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Şiddetin her türüne karşı olduklarını vurgulayan Özel, diyalog ve barışın önemine işaret etti.

DAYANIŞMA MESAJI


Mektubunda Barzani’ye ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, Irak Kürt Bölgesi halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU


CHP lideri, bölgede kalıcı barışın sağlanması gerektiğini belirterek, benzer saldırıların bir daha yaşanmamasını temenni etti ve güvenlik ile huzurun en kısa sürede tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Muhabir: Ayşe Jülide Özdem