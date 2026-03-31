Ankara’da sanatseverleri buluşturacak yeni bir sergi kapılarını açıyor. Krişna Sanat Merkezi, sanatçı Tunç Tanışık’ın “başka türlü” adlı sergisine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

3 Nisan 2026 Cuma günü saat 18.00’de açılacak sergi, 3 Mayıs 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek. Kavaklıdere’de yer alan galeride gerçekleşecek sergi, bir ay boyunca sanatseverleri ağırlayacak.

İnsana ve zamana dair bir anlatı

“başka türlü” sergisinde yer alan eserler, bireysel hikâyeler ile insanlık hâlleri arasında bir köprü kuruyor. Tanışık’ın resimlerinde zaman, anılar, yalnızlık ve umut iç içe geçerek izleyiciye sunuluyor.

Figürlerin çoğunlukla sakin, içe dönük ve düşünceli yapısı, sergiyi yalnızca estetik bir deneyim olmaktan çıkarıp psikolojik ve varoluşsal bir sorgulamaya da dönüştürüyor.

Ziyaret bilgileri

Sergi, pazar günü hariç haftanın diğer günlerinde 11.00 ile 19.00 saatleri arasında gezilebilecek. Ayrıca sergiye gelen ziyaretçilerden, sokak hayvanları için mama getirmeleri de isteniyor.

Ankara’da sanatla iç içe bir akşam geçirmek isteyenler için “başka türlü”, hem duygusal hem de düşündürücü bir deneyim vadediyor.