Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre; İYİ Parti Sözcüsü, Parlamento ile İlişkiler Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Kavuncu’nun açıklamalarının odağında, İmralı’da Abdullah Öcalan için yerleşke yapıldığı iddiaları ve iktidarın terör politikaları yer aldı.

“İMRALI ADETA YERLEŞKE HALİNE GETİRİLDİ”

İddialara sert tepki gösteren Kavuncu, terörsüz Türkiye süreci adı altında yalnızca Öcalan’ın koşullarının konuşulduğunu savundu. İmralı’nın adeta bir yerleşke haline getirildiğini ileri süren Kavuncu, bu durumun terör örgütü liderinin meşrulaştırılması anlamına geldiğini ifade etti.

Şehitlerin ve kamu görevlilerinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Kavuncu, “Mütevazı hayatlar süren vatandaşlarımızın katili için özel düzenlemeler yapılması kabul edilemez” dedi.

“TERÖRÜ BİTİRMEK BAŞKA, SİYASİ SONUÇ ÜRETMESİNE İZİN VERMEK BAŞKA”

Sosyalist Enternasyonal kapsamında bazı yabancı siyasetçilerin Öcalan’ın doğduğu evi ziyaret ettiğini hatırlatan Kavuncu, bu gelişmelerin Türkiye’yi zor durumda bırakabileceğini söyledi.

Kavuncu, “Türkiye elbette terörü bitirmek ister. Ancak terörü sona erdirmek ile terörün siyasi sonuç üretmesine izin vermek aynı şey değildir. Cumhur İttifakı’nın müsaade ettiği tablo budur” ifadelerini kullandı.

“BU YAPI ‘APO İTTİFAKI’ OLARAK ANILACAK”

İktidarı sert sözlerle eleştiren Kavuncu, Cumhur İttifakı’nı hedef alarak, “Bu yapı tarihe ‘Apo İttifakı’ olarak geçecektir” dedi.

İmralı’daki düzenlemelere ilişkin dikkat çeken bir soru yönelten Kavuncu, “Bu yerleşke sadece Öcalan için mi, yoksa siyasi görüşmeler için de mi hazırlanıyor?” diye konuştu.

“ŞEHİT AİLELERİNİN KONFORU NE OLACAK?”

Öcalan’ın koşullarına yönelik tartışmalara tepki gösteren Kavuncu, şehit ailelerinin yaşadığı acıya dikkat çekti.

“Evlatlarını kaybeden anne ve babaların konforu ne olacak?” diye soran Kavuncu, kamu vicdanının bu sorulara yanıt beklediğini ifade etti.

“TERÖRİSTLERDEN DEMOKRASİ ÖĞRENEMEYİZ”

Terör örgütü yöneticilerinin açıklamalarına da tepki gösteren Kavuncu, Türkiye’nin demokrasiyi terör örgütlerinden öğrenmeyeceğini vurguladı.

Kavuncu, “Binlerce insanın ölümünden sorumlu olanların bu şekilde konuşabilmesi kabul edilemez” dedi.

“TÜRKİYE TEHLİKELİ BİR SÜRECE SÜRÜKLENİYOR”

Diyarbakır’da bazı platformların dile getirdiği taleplere de değinen Kavuncu, bu söylemlerin Türkiye’nin birliğini tehdit ettiğini savundu.

Cumhuriyetin temel değerlerine vurgu yapan Kavuncu, “Bu süreçte demokrasiye, hukuka ve Türk milliyetçiliğine daha güçlü sahip çıkılmalıdır” ifadelerini kullandı.

ORTADOĞU VE ABD POLİTİKALARI ELEŞTİRİLDİ

Ortadoğu’daki gelişmelere de değinen Kavuncu, ABD’nin olası bir kara harekâtının gerçekçi olmadığını belirtti. Körfez ülkelerinin silah alımlarına dikkat çeken Kavuncu, bölgedeki gerilimin ekonomik ve siyasi etkilerine işaret etti.

ERDOĞAN – BLACKROCK GÖRÜŞMESİNE TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, BlackRock CEO’su Larry Fink ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de eleştiren Kavuncu, iktidarın “faiz lobisi” söylemleriyle çeliştiğini savundu.

Kavuncu, “Dış güçler olarak eleştirilen yapılarla en çok görüşen yine iktidarın kendisidir” dedi.

“YARGI SÜREÇLERİ SİYASİ GÖRÜNÜM VERİYOR”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yargı süreçlerine de değinen Kavuncu, tutuklamaların gerekçesiz olduğunu ve yargının tarafsızlığına gölge düştüğünü ifade etti.

Soruşturma dosyalarının kamuoyuna sızdırıldığını ileri süren Kavuncu, bunun hukuki güvenliği zedelediğini söyledi.

“EKONOMİK PROGRAM ÇÖKMÜŞTÜR”

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kavuncu, mevcut programın toplumun geniş kesimlerine fayda sağlamadığını savundu.

Tarım, turizm ve üretim alanlarında acil adımlar atılması gerektiğini belirten Kavuncu, “Bu program yalnızca yabancı yatırımcıları memnun etmektedir” diye konuştu.