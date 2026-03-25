Geçtiğimiz yıl 19 Mart’ta, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından birçok kentte protesto eylemleri düzenlenmişti.

Söz konusu eylemlerin yıl dönümünde dün (24 Mart) yeniden sokağa çıkan öğrenciler ve vatandaşlar, bugün (25 Mart) bir kez daha eylem düzenledi.

Başkent Ankara’da gerçekleşen eylem kapsamında, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Özellikle Güvenlik Şube ekiplerinin bölgede yoğun şekilde konuşlandığı görüldü.

