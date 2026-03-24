Kepez ilçesinde Y.A., polisi arayıp, plakasız motosiklet kullanan yüzleri kar maskeli 2 kişi tarafından uzun süre aracının takip edildiğini ve pompalı av tüfeği ile 2 el ateş açıldığını belirtip şikayetçi oldu. Y.A., olayın ardından yabancı bir numaradan aranarak saldırının bir suç örgütü adına gerçekleştirildiğinin söylendiğini, bunun bir uyarı olduğunu belirtilerek kendisinden 60 milyon TL istendiğini ifade etti.

Şikayet üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin, silahlı suç örgütü üyesi oldukları tespit edildi. Olayla ilgili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kamera görüntülerinin incelendi. Silahlı saldırı eyleminde motosiklet ve silah ayarlayarak olay öncesi keşif yaptıkları tespit edilen 6 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.