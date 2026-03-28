Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin denetimleri sırasında yasa dışı şekilde bakıldığı belirlenen 33 şeker planörü, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na getirildi. Bayram öncesinde parka ulaştırılan hayvanlar, veteriner hekimler tarafından detaylı sağlık kontrolünden geçirildi.

Doğal Yaşam Parkı’nda yediemin olarak koruma altına alınan hayvanların tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirten veteriner hekim Oğulcan Demir, tüm bireyler için ayrı ayrı değerlendirme yapıldığını ifade etti.

Özel bakım ve bireysel takip

Koloni içerisinde farklı sağlık durumlarına sahip hayvanlar bulunduğunu aktaran Demir, “Grup içinde gebe, yavru, engelli, hasta ve sağlıklı bireyler yer alıyor. Bu nedenle her birinin sağlık kontrollerini ayrı ayrı gerçekleştiriyoruz” dedi.

Doğal yaşam koşulları oluşturuldu

Şeker planörlerinin ihtiyaçlarına uygun ortam hazırlandığını vurgulayan Demir, bu türün doğal özelliklerine dikkat çekti. Demir, “Endonezya kökenli keseli hayvanlar olan şeker planörleri, günün belirli saatlerinde karanlık ortama ihtiyaç duyar. Bu doğrultuda yaşam alanlarını yeniden düzenledik. Ayrıca türlerine uygun özel bir beslenme programı uyguluyoruz” diye konuştu.

Hayvanların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edildiğini belirten yetkililer, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından şeker planörlerinin uygun yaşam koşullarına kavuşturulması için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.