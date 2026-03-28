1-31 Mart Kalın Bağırsak Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında açıklamalarda bulunan Hüseyin, hastalığın dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını söyledi. Kalın bağırsak kanserinin çoğu zaman bağırsakta oluşan poliplerin yıllar içinde kansere dönüşmesiyle ortaya çıktığını ifade eden Hüseyin, bu sürecin erken dönemde tespit edilmesiyle hastalığın önlenebileceğini vurguladı.

“Önlenebilir kanser türleri arasında yer alıyor” diyen Hüseyin, “Kalın bağırsak kanseri erken teşhis edildiğinde yüzde 90’ın üzerinde tedavi edilebilir. Bu nedenle erken tanı büyük önem taşıyor” dedi.

Risk gruplarına dikkat

Hastalığın bazı risk faktörlerine bağlı olarak daha sık görüldüğünü belirten Hüseyin, 50 yaş ve üzerindeki bireyler, ailesinde kanser öyküsü bulunanlar, aşırı kırmızı et ve işlenmiş gıda tüketenler ile hareketsiz yaşam sürenlerin risk grubunda yer aldığını söyledi.

Erken evrede belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Hüseyin, şu uyarılarda bulundu:

Dışkılama alışkanlıklarında değişiklik

Dışkıda kan görülmesi

Karın ağrısı ve şişkinlik

Açıklanamayan kilo kaybı

Halsizlik

Bu şikayetlerin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Düzenli tarama önerisi

Türkiye’de yürütülen tarama programlarının erken teşhiste önemli rol oynadığını ifade eden Hüseyin, 50-70 yaş arasındaki bireylerin iki yılda bir gaitada gizli kan testi yaptırmasının önerildiğini belirtti. Kolonoskopinin ise bağırsakların detaylı incelenmesini sağladığını ve riskli poliplerin kansere dönüşmeden tespit edilmesine imkân tanıdığını söyledi. Bu yöntemin 10 yılda bir yapılmasının tavsiye edildiğini ekledi.

Sağlıklı yaşam vurgusu

Kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak için sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çeken Hüseyin, lif açısından zengin beslenme, düzenli fiziksel aktivite, işlenmiş gıdalardan uzak durma ve ideal kilonun korunmasının koruyucu olduğunu ifade etti.

“50 yaşından itibaren herhangi bir şikayet olmasa dahi düzenli tarama yaptırılması gerekir” diyen Hüseyin, “Unutmayalım ki erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.