Başkentte oynanacak kritik mücadele, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakemler Koray Yılmazgil ve Erkan Sarı yönetecek.
Serinin rövanş mücadelesi ise 2 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de İstanbul’daki Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı eşleşmede heyecan üst seviyede olacak.
Normal sezon performanslarına bakıldığında, Zeren Spor ligi 21 galibiyetle tamamlarken, Fenerbahçe Medicana 22 galibiyetle bir adım önde yer aldı. Kritik play-off serisi, iki güçlü ekibin mücadelesine sahne olacak.
