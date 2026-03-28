Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya kullanımına ilişkin dikkat çeken verileri paylaştı. “We Are Social 2026” raporuna göre Türkiye’de kullanıcıların çevrim içi medyada geçirdiği süre, dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Bakan Uraloğlu, haftalık çevrim içi medya kullanım süresinin dünya genelinde 33 saat 27 dakika olduğunu, Türkiye’de ise bu sürenin 41 saat 37 dakikaya ulaştığını belirtti. Bu verilerin, Türkiye’de kullanıcıların haftada neredeyse 2 güne yakın süreyi dijital platformlarda geçirdiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Türkiye’de sosyal medya kullanımı zirvede

Açıklamada, Türkiye’de sosyal medya kullanım süresinin de dikkat çekici seviyelere ulaştığı vurgulandı. Dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresi 18 saat 36 dakika olurken, Türkiye’de bu süre 25 saat 4 dakika olarak kaydedildi.

En çok kullanılan platform: Instagram

Günlük kullanım verilerine göre Türkiye’de en fazla zaman Instagram’da geçiriliyor. Platformda günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakika olarak ölçüldü.

YouTube’da kullanıcılar günde ortalama 1 saat 28 dakika vakit geçirirken, TikTok’ta bu süre 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşti.

Dijital kullanım alışkanlıkları değişiyor

Açıklanan veriler, Türkiye’de dijital platformların günlük yaşamın önemli bir parçası haline geldiğini ortaya koyarken, kullanıcı alışkanlıklarının da giderek daha fazla çevrim içi ortama kaydığını gösterdi.