Kaza, Beydiğin Mahallesi’nde, Antalya-Konya kara yolunun 40. kilometresinde meydana geldi. Konya istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Ahmet Ü. yönetimindeki 58 AH 942 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bülent Ş. idaresindeki 42 YP 880 plakalı TIR ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan sürücü Ahmet Ü. ile Sıddıka Ü. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.