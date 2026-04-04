“Doğu’nun Çukurova’sı” olarak anılan Iğdır’da bahar mevsiminin gelişiyle birlikte kayısı ağaçları çiçek açtı. Iğdır Ovası’nı beyaza bürüyen kayısı bahçeleri, görsel şölen sunarken üreticilere de umut verdi.

Türkiye’nin önemli kayısı üretim merkezlerinden biri olan kentte, yıllık yaklaşık 40 bin ton rekolte bekleniyor. Deniz seviyesinden 5 bin 176 metre yüksekliğiyle “Türkiye’nin çatısı” olarak nitelendirilen Ağrı Dağı eteklerindeki yaklaşık 800 metre rakımlı ovada yer alan bahçelerde, 350 ila 400 bin ağaç çiçek açtı.

“Rekolte yüksek olacak”

Iğdır Ziraat Odası Başkanı Tugay Bağrı, geçen yıl yaşanan don felaketinin bu sezon etkili olmadığını belirterek, çiçeklenmenin iyi olmasının yüksek verimin habercisi olduğunu söyledi. Bağrı, “Kayısının şu ana kadar dona maruz kalmaması ve çiçeklenmenin iyi olması rekoltenin yüksek olacağını gösteriyor. Dünyaca ünlü ‘şalak’, yani ‘sarı altın’ kayısımız kaliteli üretimle öne çıkıyor” dedi.

Üreticilere bakım süreçlerinde daha dikkatli olmaları çağrısında bulunan Bağrı, sulama, budama, gübreleme ve ilaçlamanın kalite açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Hedef Avrupa pazarı

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Uğur Artantaş ise kayısının kent ekonomisi için kritik bir ürün olduğunu belirtti. Artantaş, “Yıllık 40 bin ton üretimle Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Ancak hedefimiz Avrupa pazarı. Iğdır kayısının bu pazarda da yer almasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kayısı üretimi ve ihracatıyla öne çıkan Iğdır’da, üreticiler bereketli bir sezon beklentisiyle çalışmalarını sürdürüyor.