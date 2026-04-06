Olay, gece saat 00.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Güçlü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Murat K. ile Ayhan T., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde yapılan incelemelerde 11 adet boş kovan bulundu. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.