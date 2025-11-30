Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 7. Kitap Fuarı kapsamında bir söyleşiye katılan Moriwaki, Türkiye ve Japonya’daki deprem risklerini karşılaştırdı. Japonya’da 4 levha bulunduğunu hatırlatan uzman, Türkiye’de Anadolu, Afrika, Arap, Ege, Karadeniz ve Avrasya levhaları olmak üzere toplam 6 levha bulunduğunu belirtti.

Moriwaki şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada bu kadar çok levhanın kesiştiği başka bir ülke yok. Türkiye deprem ülkesidir, bunu kabul edip ona göre hazırlıklı olmak gerekiyor.”

Moriwaki: “Depremde Merdiven En Riskli Alan”

Söyleşide önemli uyarılarda bulunan Moriwaki, deprem sırasında merdivenlere yönelmenin büyük risk taşıdığını söyledi. Türkiye’deki büyük depremlerde merdivenlerin en fazla zarar gören bölümlerden biri olduğunu hatırlatan Moriwaki, şu örneği verdi:

“2020 İzmir depreminde sadece merdivenin çöktüğü binalar vardı. Hatay ve Maraş depreminde de en büyük hasar merdivenlerde görüldü. Bu yüzden deprem sırasında merdivenden uzak durmak gerekiyor. En güvenlisi yaşam üçgeni oluşturmak.”

Deprem Çantasında Tuz ve Streç Film Olmalı

Deprem çantasında mutlaka bulunması gereken temel malzemeleri paylaşan Moriwaki, su, yiyecek, metal düdük, çikolata/bal, tuz ve streç film önerisinde bulundu.

Tuzun önemine dikkat çeken Moriwaki, “Deprem sonrası suyla bir ay yaşayabilirsiniz ama tuz olmazsa iki hafta içinde güç kaybı başlar. Bu yüzden birkaç günde bir dilinize biraz tuz koymanız güç kaybını önler” dedi.

Streç film için ise şu ifadeleri kullandı:

“Soğuk havalarda vücut ısısını tutmak için çok işe yarar. 6 Şubat depreminde insanlar pijamayla dışarı çıktı. Çantada streç film varsa üstünüze sardığınızda kalın bir mont gibi ısıyı korur.”

“Japonya’da Deprem Eğitimi Anaokulunda Başlıyor”

Türkiye'de deprem tatbikatlarının yılda bir veya iki kez yapıldığını belirten Moriwaki, bu sıklığın yeterli olmadığını söyledi. Japonya’da deprem eğitimlerinin ayda 2-3 kez düzenlendiğini vurgulayan Moriwaki, şöyle dedi:

“Japonya’da çocuklar anaokulunda oyun şeklinde deprem eğitimine başlıyor. Sık tekrar olduğu için düdük çaldığında ya da anons yapıldığında ne yapacaklarını hiç unutmuyorlar.”