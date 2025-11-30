Rutte'den Rusya uyarısı
Rutte'den Rusya uyarısı
İçeriği Görüntüle

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülkede selde nedeniyle 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Yatkililer, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini duyurdu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını belirtti.

Kaynak: DHA