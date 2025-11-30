Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), ülkede selde nedeniyle 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı. Yatkililer, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye yükseldiğini duyurdu.
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını belirtti.
Kaynak: DHA