ABD Dışişleri Bakanlığı, başkent Washington’da Beyaz Saray’a birkaç sokak mesafede meydana gelen ve bir Ulusal Muhafızın ölümüne yol açan saldırının ardından Afganistan pasaportuna sahip kişilere yönelik vize başvurularını geçici olarak durdurdu. Yetkililer, kararın güvenlik değerlendirmeleri tamamlanana kadar yürürlükte kalacağını belirtiyor.

Saldırının ardından federal güvenlik birimleri bölgede alarm seviyesini yükseltti. ABD yönetimi, özellikle son dönemde artan güvenlik risklerinin yakından izlendiğini, bu çerçevede vize süreçlerinde ek tedbirlerin devreye alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, bu uygulamanın Afgan halkına yönelik bir politika değişikliği olmadığını, tamamen geçici bir güvenlik önlemi olduğunu vurgularken, soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelere göre durumun yeniden değerlendirileceğini aktardı.

Saldırının faili ya da arka planına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, Washington çevresinde güvenlik önlemleri dikkat çekici şekilde artırıldı. Federal kurumlar, kamuoyuna “beklentilerin ötesinde tedbir” mesajı verirken, bölgedeki istihbarat çalışmalarının yoğunlaştırıldığı paylaşıldı.