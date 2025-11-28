Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçiliği, 29 Kasım–1 Aralık 2025 tarihleri arasında Ankara’da geniş kapsamlı bir kültür ve diplomasi programı düzenlemeye hazırlanıyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; ATO Congresium’da üç gün sürecek olan “Al Bait Al Emarati — Birleşik Arap Emirlikleri Evi” etkinlikleri ile 54. Birlik Günü kutlamaları, BAE’nin kültürel mirasını, yaşayan geleneklerini ve toplumdan topluma bağ kuran diplomasi yaklaşımını Türk halkıyla buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik öncesi gazetecilerle bir araya gelen büyükelçilik yetkilileri, deniz, çöl ve dağ kültürlerinden geleneksel zanaatlara, halk danslarından gastronomi deneyimlerine uzanan zengin programı “iki ülke arasındaki ilişkilerin halklar düzeyinde güçlendirilmesi için önemli bir adım” olarak nitelendirdi. Dr. Moza Al Hosani ise Türk halkının bu buluşmada “iki kardeş ülke arasındaki kültürel yakınlığı daha derinden hissedeceğini” söyledi.

DR. MOZA AL HOSANİ: “TÜRK HALKI, TÜRKİYE İLE BAE ARASINDAKİ GÜÇLÜ KÜLTÜREL BAĞLARI GÖRECEK”

Etkinliğin tanıtım toplantısında konuşan Dr. Moza Al Hosani, Türk halkının program alanına geldiğinde iki ülke arasındaki kültürel yakınlığı daha net hissedeceğini belirtti.

Dr. Al Hosani, “Bir Türk vatandaşı bu emeğin ortaya konduğu alana geldiğinde her şeyden önce Türkiye’yle Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki kültür bağlarının ne kadar güçlü olduğunu görecek” dedi.

Etkinliğin, BAE ile Türkiye arasındaki dostluk ve dayanışmayı da yansıtacağını vurgulayan Al Hosani, “Aynı zamanda her iki kardeş ülke arasındaki derin ve güçlü ilişkiler yeniden hatırlanacaktır” ifadelerini kullandı. BAE’nin misafirperverlik geleneğine dikkat çeken Al Hosani, “BAE’nin ne kadar misafirperver olduğunu görecekler; misafirperverliğimizi yakından deneyimleyecekler” diye konuştu. Konuşmasının sonunda Türkiye’ye teşekkür eden Dr. Al Hosani, “Türkiye’deki vatandaşlarımıza, Ankara halkına ve tüm dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ülkemizdeki yetimlerle bir araya gelerek bu projeyi ortaya koyduk” dedi.

