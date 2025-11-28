AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 'Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığı’na sunulmasının ardından Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Teklifin kapsamı ve hedeflerine ilişkin detayları paylaşan Güler, düzenlemenin toplumsal beklentileri karşılamak, yargı süreçlerini hızlandırmak ve suçla mücadelede etkinliği artırmak amacıyla hazırlandığını söyledi.

Toplam 38 maddeden oluşan teklifin ilk imza sahibinin AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan olduğunu belirten Güler, çalışmanın 2025–2029 Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda şekillendirildiğini kaydetti.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI CEZALAR YÜKSELİYOR

Güler, organize suç örgütlerinin özellikle gençleri hedef aldığına dikkat çekerek önemli değişikliklere işaret etti. TCK 220. maddede yapılacak düzenlemeyle, çocukların suçta araç olarak kullanılması hâlinde örgüt yöneticilerinin cezası bir kat artırılacak. Örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma suçlarında alt ve üst sınırlar yükseltilecek.

