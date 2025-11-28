Resmî İlan Fiyat Tarifesi'ne Yüzde 25'lik Artış

Toplantının son oturumunda, Resmî İlan Fiyat Tarifesi'ne yapılacak artış oranları belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, günlük fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ve 1. ile 5. kategorideki internet haber siteleri için bir sütun/santim ve kutu yayım ücreti yüzde 25,41 oranında artırılarak 185 TL’den 232 TL’ye çıkarılacak. Günlük fiili satışı 50 binin üzerinde olan gazeteler ve Genel Kategori’deki internet haber siteleri için ise bu artış oranı yüzde 25,24 olacak ve ücretler 210 TL’den 263 TL’ye yükselecek.

Bu yeni tarifede, Resmî Gazete’de yayımlanmasının ardından, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Gazetelerin Asgari Satış Fiyatları Yükseltildi

Genel Kurul, gazetelerin asgari satış fiyatlarını da yeniden belirledi. Yapılan düzenlemeyle, yerel ve bölgesel gazeteler için asgari satış fiyatı 5 TL’den 7 TL’ye, yaygın gazeteler için ise 15 TL’den 20 TL’ye yükseltildi. Bu değişiklik, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yönetmelikteki Diğer Önemli Değişiklikler

Doğrudan Trafik Kavramı Güncellendi: İnternet haber siteleri için doğrudan trafik hesaplamaları yeniden değerlendirildi. Artık, kullanıcıların arama motoru üzerinden siteye doğrudan gelmeleri, tekil ziyaretçi hesabına dahil edilecek. Özgün İçerik Üretimi Desteklendi: İnternet haber siteleri için günlük asgari haber sayısı şartı yarı yarıya düşürülerek, özgün ve etki gücü yüksek içerik üretimi teşvik edilecek. İkamet Zorunluluğunda Esneklik: Gazetelerin ve internet haber sitelerinin yayın yerinde ikamet zorunluluğunda esneklik sağlandı. Fikir işçilerinin ülke genelinde farklı bölgelerde ikamet etmeleri mümkün hale geldi. Bilim ve Teknoloji Haberciliği Teşvik Edilecek: Gazeteler ve internet haber siteleri için, içeriklerinde yer vermeleri zorunlu kategoriler arasına bilim ve teknoloji haberciliği eklendi. Asgari Doğrudan Tekil Ziyaretçi Oranı Düzenlendi: İnternet haber siteleri için doğrudan tekil ziyaretçi oranı, yüzde 15’ten yüzde 10’a indirildi. Bu değişiklikle sadık okur ve marka bağlılığını ölçen kalite sinyali korunarak, kullanıcı davranışlarını daha adil şekilde yansıtması amaçlandı.

Yeni Düzenlemelerin Yürürlüğe Girmesi Bekleniyor

Bu değişiklikler, Resmî Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Ayrıca, gazetelerin kâğıt fiyatlarının artışı ve satış adetlerinin düşüşü nedeniyle gazetelerin satışa dair ek gösterge yüzölçümü yeniden belirlendi. Yine, belirli alanlarda çalışan fikir işçilerinin istihdamı ile ilgili kolaylıklar sağlandı.

Genel Kurul, düzenlemelerin ardından, bir sonraki Genel Kurul’un 11-13 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.