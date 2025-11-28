Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 39. Olağan Kurultayı için Ankara Arena’da toplanırken, salonun atmosferi hem yenilenmenin hem de iktidar arayışının güçlü sinyallerini verdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kurultay, “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla kapılarını açtı.

CAVİT ARI SONSÖZ’E KONUŞTU: GÖLGE BAKANLAR KENDİ YOL HARİTALARINI ORTAYA KOYDU

SONSÖZ’e özel röportaj veren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, kurultayın ilk gününde yaşananları şöyle aktardı: “Gölge kabinedeki bütün arkadaşlarımız kendi sunumlarını yaptılar. CHP’nin iktidara geldiğinde hangi bakanlıkta neyi önceleyeceğini delegelerimiz bugün burada net biçimde gördü. Hem salondaki delegelere hem tüm Türkiye’ye, CHP’nin iktidarda nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğine dair çok kıymetli mesajlar verildi.”

CHP Milletvekili Cavit Arı, kurultayın atmosferine dair şu mesajları verdi: “Bu kurultay CHP’ye yakışır bir şekilde ilerliyor. Hem katılım yüksek hem heyecan büyük. Program ve tüzük görüşmeleri partimizin iktidar vizyonunu ortaya koyacak.” Arı, salonun coşkusuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Bugün güzel bir başlangıç yaptık. Delegelerimiz yerini aldı, partililerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Yarın ve pazar günü coşku artarak devam edecek. Artık diyoruz ki: Şimdi iktidar zamanı.

