Maç Detayları — Tarih, Saat ve Yayın Kanalı
Maç: Fenerbahçe vs Ferencváros
Tarih: 27 Kasım 2025 (Perşembe)
Saat: 20:45 (TSİ)
Yayın: TRT Spor canlı yayınlayacak.
Not: Yayıncının son anda kanal değişikliğine gitmesi taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.
Fenerbahçe’de Eksikler — Kimler Yok?
Fenerbahçe, mücadeleye bazı önemli eksiklerle çıkıyor. Kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle kadroda ciddi değişiklikler bekleniyor.
Cezalılar:
-
Jayden Oosterwolde
-
İsmail Yüksek
-
Fred Rodrigues
Sakat / Kadro Dışı:
-
Çağlar Söyüncü
-
Sebastian Szymanski
-
Cenk Tosun (fıtık ameliyatı nedeniyle listede yer almıyor)
-
Ayrıca bazı oyuncuların kadro dışı bırakıldığı belirtiliyor.
Tahmini İlk 11 (Muhtemel Kadro)
Ederson – Semedo – Skriniar – Yiğit Efe – Brown – Alvarez – Asensio – Nene – Talisca – Kerem – En-Nesyri
Muhabir: HABER MERKEZİ