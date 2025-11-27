Thumbs B C 0760685A2Fdcfca445513726Accc6Af6

Maç Detayları — Tarih, Saat ve Yayın Kanalı

Maç: Fenerbahçe vs Ferencváros
Tarih: 27 Kasım 2025 (Perşembe)
Saat: 20:45 (TSİ)
Yayın: TRT Spor canlı yayınlayacak.

Not: Yayıncının son anda kanal değişikliğine gitmesi taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe’de Eksikler — Kimler Yok?

Fenerbahçe, mücadeleye bazı önemli eksiklerle çıkıyor. Kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle kadroda ciddi değişiklikler bekleniyor.

Cezalılar:

  • Jayden Oosterwolde

  • İsmail Yüksek

  • Fred Rodrigues

Sakat / Kadro Dışı:

Tahmini İlk 11 (Muhtemel Kadro)

Ederson – Semedo – Skriniar – Yiğit Efe – Brown – Alvarez – Asensio – Nene – Talisca – Kerem – En-Nesyri

