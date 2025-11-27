FIFA'nın açıklamasına göre ilk iki etapta satışa sunulan 2 milyona yakın bilet, 212 ülkeden futbolsever tarafından alıcı buldu.

Ön satış aşamasında en fazla bileti, ev sahibi ülkelerin taraftarları aldı. ABD, Kanada ve Meksika'nın ardından İngiltere, Almanya, Brezilya, Kolombiya, İspanya, Arjantin ile Fransa, en çok bilet satın alınan ülkeler oldu.

Kupa için üçüncü etap bilet satışları ise 11 Aralık'ta başlayacak.

Şu ana kadar 42 ülkenin yer almayı garantilediği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek.