Mehmet Kaya, Gençlerbirliği’nin borcunun 1 milyar TL’nin üzerinde olduğunu ancak bunun vadeli ve planlı bir borç yapısı olduğunu söyledi. Yeni yönetici adaylarıyla yapılan görüşmelerde yaklaşık 400 milyon TL tutarında bağış taahhüdü alındığını belirten Kaya şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişte çok söz verildi ama hiçbiri yerine getirilmedi. Bu kez taahhütname ile bağış sözünü aldık. Seçimde tekrar göreve gelirsek bu 400 milyon TL kulübe bağış olarak girecek. Bu bir borç değil, tamamen bağıştır.”

Transfer bombası: Emre Mor ve Cenk Tosun listede

Ara transfer dönemine ilişkin konuşan Kaya, teknik direktör Volkan Demirel’in raporu doğrultusunda önemli hamleler yapacaklarını açıkladı.

“Belki 1-2 oyuncuyla yollarımızı ayıracağız. 3 oyuncu kesin, artı 1 transfer daha planlıyoruz. Emre Mor, Cenk Tosun ve Galatasaray’dan bir oyuncu için görüşmeler sürüyor.”

Kaya ayrıca kadrodan ayrılabilecek isimler olduğunu ve buna göre planlama yapılacağını ifade etti.

Genel kurulun 6 Aralık’a ertelenmesi bekleniyor

29 Kasım'da yapılması planlanan olağanüstü genel kurulda çoğunluğun sağlanamayacağını düşündüğünü belirten Kaya, genel kurulun büyük ihtimalle 6 Aralık’ta yapılacağını aktardı.

Yeni üyelerle ilgili açılan dava konusunda da açıklama yapan Kaya, tedbir kararına itiraz ettiklerini belirterek:

“Bugün veya yarın karar açıklanabilir. Herhangi bir engel olmadığını düşünüyoruz. Yaklaşık 1200 yeni üyenin oy kullanmasını bekliyoruz.”

Yasa dışı bahis açıklaması: “Bizde böyle bir durum yok”

Yasa dışı bahis soruşturmasına da değinen Kaya, kulüpte böyle bir durumun söz konusu olmadığını vurguladı:

“Herkes kendi yaptığından sorumludur. Bizde bahis oynayan birinin çıkmadığı gibi, bundan sonra da çıkacağını düşünmüyorum.”