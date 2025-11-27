Papa 14. Leo, asıl adıyla Robert Francis Prevost, 14 Eylül 1955’te Chicago’da doğan Amerikalı bir din adamıdır. Augustinus Tarikatı’nda yetişen Prevost, uzun yıllar Peru’da misyonerlik yaparak farklı kültürlerle yakın bağlar kurdu ve bu süreçte kilise hizmetlerinde önemli görevler üstlendi. 2023 yılında kardinal olarak atanmasının ardından, 8 Mayıs 2025’te yapılan konklavda Katolik dünyasının 267. papası seçildi ve tarihe ABD doğumlu ilk Papa olarak geçti. Papa 14. Leo, barış, sosyal adalet, birlik ve kapsayıcılık gibi konuları papalığının temel öncelikleri arasında görüyor. Dünya Katolikleri tarafından “diyalogdan yana, merhamet ve insan onurunu öne çıkaran” bir yaklaşım benimsediği belirtilen Leo XIV, görevine başladıktan sonra küresel sorunlara duyarlı, daha açık ve çok kültürlü bir kilise vizyonu sundu.

Muhabir: Şevval Ateş