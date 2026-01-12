ATV’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 11 Ocak Pazar akşamı yayınlanan bölümüyle dikkat çeken anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan bir yarışmacı, üçüncü soruda yaptığı hata nedeniyle erken veda etti.

Üçüncü Soruda Yarışmaya Veda Etti

Yarışmada talihsiz bir an yaşayan yarışmacı, soruyu yanlış yorumlayınca doğru cevabı bulamadı ve üçüncü soruda elendi. Yarışmacının erken elenmesi, bölümün öne çıkan anları arasında yer aldı.

Soruyu Yeniden Okudu Ama Doğru Yanıtı Bulamadı

Yarışmacıya, “Kullanışı rahat, kolay olan şeyler için kullanılan ifade hangisidir?” sorusu yöneltildi. Soruyu tekrar okumasına rağmen doğru seçenek olan “spor” yerine “felsefe” yanıtını işaretleyen yarışmacı, bu cevapla yarışmaya veda etti.

“Şok İçerisindeyim” Sözleri Gündem Oldu

Yanlış cevabına kendisi de şaşıran yarışmacı, “Şok içerisindeyim şu an” ifadelerini kullandı. Sunucu Oktay Kaynarca ise yarışmacının sözlerine “Ben de” diyerek karşılık verdi. O anlar kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.