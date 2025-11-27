Keçiören Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Yunus Emre Kültür Merkezi’nde geniş katılımlı bir seminer düzenledi. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan ve eşi Filiz Özarslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, kadına yönelik şiddet konusunda güçlü bir farkındalık mesajı verildi. Özarslan çifti, şiddetle mücadelenin simgesi olan turuncu boya ile ‘Yaşama Dokun Perdesi’ne el izi bırakarak etkinliğe anlam kattı.

Seminerde konuşan uzmanlar, Türkiye’de çok sayıda kadının çeşitli şiddet türlerine maruz kaldığını vurgulayarak kimsenin kendini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti. Şiddet mağdurlarının hem kendi iyilik halleri hem de aile ve toplum sağlığı için mutlaka profesyonel destek alması gerektiği ifade edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan seminere; CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Gündoğdu, CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar Uzundağ, CHP Keçiören Kadın Kolları Başkanı Birsen Çakıcı, Keçiören Belediye Başkan Danışmanı Ayşe Sucu, ADD Keçiören Şube Başkanı Halime Şentürk, CHP Keçiören İlçe Başkanı Görkem Cevahir Yıldırım’ın yanı sıra belediye yöneticileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kadınlarımız toplumumuzun baş tacıdır”

Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, kadınların Türk ve İslam tarihinde her zaman önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Yüce Türk Milleti boşuna yüce olarak anılmıyor. Tarihimize baktığımızda Dede Korkut’tan Peygamber Efendimiz’e, Atatürk’ün kadınlara verdiği haklardan bugüne kadar kadın hep ön planda olmuştur. Bizler de atalarımızın izinden giderek kadınlarımızı güçlendirmeye, onları her alanda desteklemeye devam edeceğiz. Kadına şiddetin konuşulmadığı bir toplum oluşturmak için kararlıyız.”

“Bugün bir mücadele günü değil, bir vicdan çağrısıdır”

Filiz Özarslan ise yaptığı konuşmada kadınların yaşamın her alanında korunması ve desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Şiddetin gölgesinde büyüyen çocuklar, yarım kalan hayatlar, yalnız hisseden kadınlar var. Şiddetin olduğu yerde gerçek anlamda huzur yoktur. Bugün yalnızca mücadele günü değil, aynı zamanda toplumsal bir vicdan çağrısıdır. Umut ve dayanışma büyüdükçe daha adil ve güvenli bir Keçiören’i birlikte kuracağız.”