AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini görüşmek üzere toplandı.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Oturum, CHP’li milletvekillerinin sunum öncesi gerçekleştirdiği protestolar ve sert eleştirilerle başladı.

AĞBABA: ASTSUBAY EMEKLİSİ PAZARDA LİMON SATIYOR

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ekonomik ve sosyal sorunlarını gündeme getirdi. Astsubay emeklilerinin asgari ücret seviyesinde maaş aldığını vurgulayan Ağbaba, pazarda limon ve domates satarak geçinmeye çalışan emekli askerleri örnek gösterdi. Uzman çavuşların uzun süredir kadro beklediğini hatırlatan Ağbaba, “Albaylar en düşük subay maaşını alıyorsa, astsubaylarımız da en düşük maaşı almalıdır.” dedi.

Terörle mücadelede yaralanan ancak gazilik hakkı tanınmayan personelin durumuna dikkat çeken Ağbaba, “Vücudunda 17 kurşun taşıyan var, gözünü kaybeden var ama gazilik verilmiyor.” ifadelerini kullandı. CHP olarak şehit ve gazilerin tüm sosyal haklarının tek bir kanunla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

F-35, S-400 VE KAAN TARTIŞMALARI

Ağbaba, savunma sanayine destek verdiklerini ancak projelerin “siyasi şova dönüştürülmemesi” gerektiğini söyledi. F-35 programından çıkarılmanın ekonomik sonuçlarının açıklanmasını isteyen Ağbaba, S-400 sisteminin alınmasına rağmen aktif kullanılamadığını, bunun da F-35 sürecini kilitlediğini belirtti. KAAN savaş uçağının motor üretiminde yaşanan gecikmelere de değinen CHP’li vekil, “Milli projeler hepimizin ortak değeridir ancak bunların parti propagandasına dönüştürülmesi yanlıştır.” dedi.

‘TSK SİYASALLAŞIYOR’ ELEŞTİRİSİ: CEYLAN ÜÇ TEMEL BAŞLIĞI AÇIKLADI

CHP Çanakkale Milletvekili ve Grup Sözcüsü Özgür Ceylan, TSK’nın siyasallaştığı iddiasıyla üç temel başlıkta eleştiri getirdi: Kuvvet komutanlarının doğrudan Milli Savunma Bakanı’na bağlanması, Genelkurmay Başkanlığı’nın devre dışı kalması, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) yapısında sivil ağırlığının artırılması ve “kadrosuzluk” gerekçesiyle Atatürkçü subayların emekli edildiği iddiası ve personel temininin sivilleştirilmesi ve mülakatlarda siyasi etkinin arttığı eleştirisi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.