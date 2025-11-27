Evcikuzkışla Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı, fotoğraf sanatçısı ve şair Hürdoğan Aydoğdu, hem sanat alanındaki duruşunu hem de dernek çalışmalarını anlatarak önemli mesajlar verdi.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş'ın haberine göre; Sanatı “toplumun ruhunu besleyen temel damar” olarak tanımlayan Aydoğdu, derneklerin yıllardır sosyal ve kültürel alanda büyük emeklerle ayakta kaldığını ancak yeterli destek görmediğini söyledi.

“Sanatçının bir duruşu vardır; haksızlık varsa karşı durur” sözleriyle sanata bakışını özetleyen Aydoğdu, yöneticilere seslenerek sanatın ve sanatçının yalnız bırakılmaması gerektiğini vurguladı. Etkinliklerden sosyal projelere, toplumsal duyarlılıktan çağdaş sanat üretimine kadar geniş bir çerçevede çalışan derneğin faaliyetlerini anlatan Aydoğdu, “Biz sadece sanat üretmek istiyoruz.” diyerek destek talebini yineledi.

“SANATTA BİR ÇORUM AMELESİ”

Aydoğdu, kendisini tanıtırken farklı bir bakış açısıyla yaklaşmayı tercih ettiğini belirterek, “Kimi kendini inancına göre, kimi milliyetine göre tanıtır ama ben sanattaki konumuma göre yapıyorum. Çorum Evcikuzkışla Köyü'nde 1958 yılında doğdum ve kendimi sanatta bir Çorum amelesi olarak anlatıyorum. Çünkü sanatın her alanında bir tuğlam, bir harcım mutlaka vardır.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.