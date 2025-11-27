Ankara Çankaya’da sabah saatlerinde yaşanan trajik olayda, bir kadın tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’ndaki bir apartmanda F.Y. (51) ile kız arkadaşı Nurselen G. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.Y., tabancayla Nurselen G.’yi başından vurdu.

Olay yerinde hayatını kaybeden Nurselen G.’nin ardından zanlı F.Y., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suç aleti tabanca da polis tarafından ele geçirildi.

F.Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olay, Ankara’da kadına yönelik şiddet vakalarının ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.